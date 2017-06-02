Россия увеличит компенсации за задержки рейсов

Министерство транспорта увеличит выплаты пассажирам за задержки авиарейсов. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Соколов, сообщает РИА Новости в пятницу, 2 июня.

По словам министра, данные меры призваны повысить ответственность авиакомпаний. Соколов отметил, что необходимость этого вызвана массовыми задержками рейсов авиакомпанией «Вим-Авиа». «Минтранс возьмет ситуацию (с «Вим-Авиа» — прим. «Ленты.ру») под пристальный контроль», — заверил он.

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Чиновник также прокомментировал ситуацию в чукотском городе Анадырь, где почти 500 человек не могут вылететь в Москву из-за отмены рейсов перевозчика. Он сказал, что проблему решат в «режиме реального времени, в ручном режиме».

Сейчас авиакомпании должны выплачивать клиентам по 25 рублей за каждый час промедления с вылетом. На сколько будет повышен размер компенсаций, Соколов не уточнил.

Ранее в пятницу «Вим-Авиа» объявила об отмене всех чартеров до 15 июня из-за сбоев в расписании. Многочасовые задержки рейсов перевозчика в Болгарию, Турцию и по другим направлениям начались в конце мая. Эта ситуация, в частности, спровоцировала акцию протеста пассажиров в московском аэропорту Домодедово.