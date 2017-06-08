От проблем у Вим-Авиа за неделю пострадали 10 тысяч пассажиров

За прошедшую неделю от проблем у авиакомпании «Вим-Авиа» так или иначе пострадали порядка 10 тысяч пассажиров, оценивают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба организации.

В общей сложности летние путевки с перевозкой рейсами «Вим-Авиа», по предварительным данным, забронировали до 250 тысяч человек. При этом у некоторых компаний уже оплачено до двух третей от всех заказанных туров. На данный момент путевки с билетами от этого перевозчика предлагают в общей сложности восемь туроператоров — «НТК Интурист», Coral Travel, ICS Travel Group и другие.

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Ряд крупных компаний на рынке утверждают, что «Вим-Авиа» сейчас выполняет в срок более половины своих рейсов. Уточняется, что на данный момент туроператоры не намерены отказываться от услуг перевозчика, так как при высоком спросе на отдых летом его отсутствие на рынке нельзя будет компенсировать.

В среду, 7 июня, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не может отозвать сертификат эксплуатанта у «Вим-Авиа» из-за задержек рейсов. Однако чиновник предупредил, что если серьезные сбои в расписании авиакомпаний будут продолжаться, в стране могут отменить все чартеры. Позднее советник главы Росавиации опроверг эту информацию.

Сбои в графике полетов «Вим-Авиа» начались в мае. Перевозчик на несколько часов откладывал рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. Кроме того, авиакомпания отменила большинство летних чартеров из Антальи.