Росавиация опровергла возможность отмены всех чартеров

Советник руководителя Росавиации Сергей Извольский заявил, что федеральное агентство не планирует отменять все чартеры в стране. Об этом в среду, 7 июня, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в случае серьезных сбоев в расписании авиакомпаний ведомство может точечно отменить ряд нерегулярных рейсов, чтобы исправить ситуацию. «Это как одна из мер, которые можно предпринимать. Это посыл для всех авиакомпаний», — пояснил Извольский.

Он также рассказал, что ситуацию с массовыми задержками чартеров «Вим-Авиа» чиновники обговорят с перевозчиками 7 июня.

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Ранее в среду глава Росавиации Александр Нерадько предположил, что в стране могут отменить все чартеры. На такие меры придется пойти, если авиакомпании продолжат массово откладывать нерегулярные рейсы, добавил он.

5 июня стало известно, что «Вим-Авиа» отменила большую часть чартеров из турецкой Антальи до октября. Ранее в том же месяце министр транспорта Максим Соколов анонсировал увеличение компенсаций пассажирам за задержку рейсов в связи с проблемами у этого перевозчика

Сбои в расписании у «Вим-Авиа», длящиеся по несколько часов, начали фиксировать с конца мая. Авиакомпания откладывала рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. Это, в частности, спровоцировало акцию протеста в московском аэропорту Домодедово.