Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров

Министерство транспорта России проведет проверку в отношении авиакомпании «Вим-Авиа» в связи со срывом программы чартерных перевозок и накажет виновных. Об этом РИА Новости заявил министр транспорта Максим Соколов.

На вопрос, будут ли приняты какие-либо меры к «Вим-Авиа», Соколов ответил: «Конечно». «Меры надо принимать на холодную голову. Проведем проверку, выясним причины и накажем виновных», — заявил министр. При этом, по его словам, с регулярными рейсами у компании проблем нет, скоро будут решены и все проблемы с чартерными перевозками.

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Соколов отметил, что получены все самолеты с ремонта и техобслуживания. «Ждут поставки новых самолетов в компанию — в ближайшее время, до конца июня, планируются поставки пяти Boeing 777. После этого ситуация полностью стабилизируется, в том числе и по чартерным перевозкам», — сказал министр.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что за прошедшую неделю от проблем у авиакомпании «Вим-Авиа» так или иначе пострадали порядка 10 тысяч пассажиров.

В среду, 7 июня, руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не может отозвать сертификат эксплуатанта у «Вим-Авиа» из-за задержек рейсов. Однако он предупредил, что если серьезные сбои в расписании авиакомпаний будут продолжаться, в стране могут отменить все чартеры. Позднее советник главы Росавиации опроверг эту информацию.

В тот же день советник главы Ростуризма Дмитрий Горин заявил, что на данный момент стоит задача продавать на рейсы «Вим-Авиа» только тот объем билетов, который обеспечен самолетами.

Сбои в графике полетов «Вим-Авиа» начались в мае. Перевозчик на несколько часов откладывал рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям. Также авиакомпания отменила большинство летних чартеров из Антальи.