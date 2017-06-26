Российская авиакомпания заплатила 200 тысяч рублей за задержки рейсов

Российскую авиакомпанию Pegas Fly (юридическое название «Икар») оштрафовали на 200 тысяч рублей за задержки рейсов во Вьетнам. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает агентство «УралИнформБюро».

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По данным Красноярской транспортной прокуратуры, 25 марта текущего года туристы прождали вылета из Екатеринбурга в город Нячанг более 11 часов. Причиной стала неисправность воздушного судна. При этом резервный борт путешественникам не предоставили.

Аналогичный инцидент произошел 26 апреля. Тогда рейс в Камрань задержали более чем на девять часов. В итоге Pegas Fly признали виновной в административном правонарушении — осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией (часть 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ).

В конце марта стало известно, что российскую авиакомпанию Azur Air обязали выплатить штраф 100 тысяч рублей за задержку чартерного рейса из Новокузнецка во Вьетнам.