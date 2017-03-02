Российская авиакомпания заплатит 100 тысяч рублей за задержку рейса

Российская чартерная авиакомпания Azur Air была оштрафована на 100 тысяч рублей за задержку рейса. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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В ходе проверки надзорное ведомство установило, что 2 сентября 2016 года перевозчик необоснованно отложил вылет из аэропорта Екатеринбурга Кольцово на срок более восьми часов, не предоставив пассажирам резервный борт.

В итоге против Azur Air было возбуждено дело по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»).

Мировой суд Красноярска оштрафовал авиакомпанию на 100 тысяч рублей. Перевозчик обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, но приговор был оставлен в силе.

В конце февраля лайнер Azur Air совершил вынужденную посадку в Индии и задержался там на несколько часов из-за двух заболевших пассажиров.