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Российский чартер задержался в Индии на шесть часов из-за больных пассажиров

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Российский лайнер, возвращавшийся из Таиланда в Москву, вынужденно совершил посадку в Индии и провел там около шести часов из-за больных пассажиров. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал источник в экстренных службах, инцидент произошел днем ранее. Одному из пассажиров лайнера чартерной авиакомпании Azur Air стало плохо во время полета.

По этой причине воздушное судно совершило экстренную посадку в ближайшем на тот момент аэропорту — авиагавани города Дели. После приземления на борт поднялись медики, которые оказали помощь путешественнику. Госпитализация ему не понадобилась.

Когда лайнер уже собирался взлетать, самочувствие ухудшилось у другого пассажира — 11-летнего ребенка. Воздушное судно вернули на стоянку и вновь вызвали врачей к трапу. Юного пассажира госпитализировали, после чего самолет вылетел в столичный аэропорт Домодедово.

Ранее в феврале следовавший из Москвы в Хабаровск самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. После приземления мужчину отправили в больницу, но он скончался по дороге в медучреждение.

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