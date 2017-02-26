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Авиалайнер вылетел из Волгограда в Бирмингем с умершим пассажиром на борту

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Boeing 757 авиакомпании «Туркменские авиалинии», следовавший по маршруту Ашхабад – Бирмингем и совершивший экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира, вылетел из аэропорта Гумрак в пункт назначения с его телом на борту. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По словам собеседника, решение экстренно посадить борт принял командир экипажа, когда пассажир еще был жив. Однако после приземления лайнера в Волгограде прибывшие к самолету медики скорой помощи констатировали смерть мужчины.

«Следственная группа, прибывшая на место ЧП, на борт иностранного воздушного судна допущена не была. Такое решение принимает командир судна как представитель того государства, кому принадлежит авиалайнер. Поэтому ни о каких доследственных проверках и тем более причинах смерти говорить не приходится», — подчеркнул источник.

Он добавил, что в 20:25 мск лайнер вылетел из аэропорта Волгограда, «тело умершего пассажира осталось в самолете».

В региональных правоохранительных структурах ТАСС сообщили, что скончавшемуся мужчине было более 85 лет, о его гражданстве не сообщается.

На борту Boeing находились 189 пассажиров и девять членов экипажа.

В начале октября 2016 года в самолете авиакомпании «Глобус», направлявшемся из Новосибирска в Санкт-Петербург, умерла 30-летняя пассажирка. Когда ей стало плохо, было принято решение о вынужденной посадке в Перми. На аэродроме лайнер ждали медики, однако женщина скончалась до приземления . Сообщалось, что она страдала от онкологического заболевания.

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