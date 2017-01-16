Самолет вернулся в Москву из-за ухудшения самочувствия командира экипажа

Следовавший из Москвы в Уфу пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт отправления — Шереметьево — из-за того, что командиру экипажа внезапно стало плохо. Об этом в понедельник, 16 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, в момент инцидента на борту находились около 130 пассажиров. «Самолет А-320 вылетел из Шереметьево в Уфу. Однако сразу после взлета второй пилот доложил о резком ухудшении самочувствия командира и решении вернуться», — рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что авиалайнер благополучно вернулся в Москву, командира экипажа экстренно увезли в больницу.

30 декабря пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» с 18 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, следовавший из Якутска Усть-Неру, вернулся в аэропорт вылета после того, как сработал датчик отказа одного из двигателей, Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал.

23 ноября сообщалось о том, что самолет авиакомпании Azur Air рейса Москва — Доминикана был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово из-за птицы, попавшей в двигатель во время набора лайнером высоты. Самолет успешно сел, пассажиров отправили к месту назначения резервным бортом.