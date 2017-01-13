Самолет при взлете во Внуково задел хвостом полосу

Пассажирский самолет при вылете из московского аэропорта Внуково коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает в пятницу, 13 января, «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, инцидент с лайнером Boeing-737, выполнявшим рейс в Стамбул, произошел в четверг. «При взлете, оторвавшись от земли, борт вновь коснулся ВПП хвостовой частью, но затем смог набрать высоту и подняться в небо», — пояснил собеседник агентства.

Экипаж принял решение вернуться во Внуково, чтобы проверить борт. Техники в ходе обследования самолета не выявили неполадок, был обнаружен лишь след от касания с полосой.

Ранее 13 января сообщалось, что в пятницу в московских аэропортах отменили более 30 рейсов, их большая часть была аннулирована в Шереметьево.