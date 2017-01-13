Свыше 30 рейсов отменили в московских аэропортах

В московских аэропортах в пятницу, 13 января, отменили в общей сложности 34 рейса. Такая информация опубликована на портале «Яндекс.Расписания».

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В Шереметьево на момент написания материала аннулировано 18 рейсов, один задержан. В Домодедово отменили 11 вылетов, восемь откладываются. Во Внуково аннулировали четыре рейса. В аэропорту Жуковский все полеты выполняются по расписанию.

По прогнозам Гидрометцентра России, в Москве в пятницу будет от трех до пяти градусов ниже нуля, облачно, местами небольшой снег и гололедица. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на синоптиков, осадки в столичном регионе прекратятся только в начале следующей недели.

12 января в Шереметьево и Домодедово также были аннулированы и задержаны более 30 рейсов. Тогда же стало известно, что наземные службы столичных аэропортов переведены на усиленный режим работы из-за снегопадов.