Московские аэропорты отменили несколько десятков рейсов

Более 30 рейсов отменено в московских аэропортах в среду, 28 декабря. Такая информация опубликована на портале «Яндекс.Расписания».

Материалы по теме В небе над Атлантикой Как совершить дальний перелет и остаться в живых

На момент написания новости Шереметьево аннулировал 23 рейса и 4 задержал. В Домодедово отменено 11 вылетов, 14 откладывается. Во Внуково и Жуковском сбои в движении воздушного транспорта не фиксируются.

По данным Гидрометцентра России, днем в среду в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом, местами гололедица. Температура воздуха составит от трех до одного градуса ниже нуля.

Во вторник столичные авиагавани отменили и задержали в общей сложности 44 рейса. Кроме того, более полусотни вылетов аннулировали и отложили 21 декабря.

