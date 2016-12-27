Десятки авиарейсов отменили и задержали в Москве

В московских аэропортах во вторник, 27 декабря, отменено и задержано в общей сложности 44 рейса. Такую информацию опубликовал портал «Яндекс.Расписания».

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На момент написания заметки в Шереметьево аннулировано 25 рейсов, 6 вылетов откладываются. Домодедово отменил три рейса, задержал еще десять. Данных о сбоях в расписании Внуково и Жуковского нет.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве 27 декабря днем ожидается от нуля до двух градусов тепла, возможен дождь и мокрый снег.

В среду, 21 декабря, в столичных аэропортах было отменено и задержано 55 рейсов. Ранее в этом же месяце московские воздушные гавани аннулировали почти 80 вылетов.