Эксперты назвали самый загруженный предпраздничный день в аэропортах Москвы

Пик загрузки московских аэропортов в предпраздничные и новогодние дни придется на 30 декабря. К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса Aviasales. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 27 декабря.

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В пятницу в путешествие отправятся на 20 процентов больше пассажиров, чем в другие предпраздничные и новогодние дни. В связи с этим специалисты посоветовали прибывать в воздушные гавани заранее и регистрироваться на рейс через интернет.

В Aviasales также выяснили, что самым популярным у москвичей городом внутри страны для новогодних путешествий оказались Минеральные Воды. В топ-5 в порядке убывания также вошли Сочи, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург.

Лидером среди зарубежных праздничных направлений стал Кишинев. На втором месте находится Ереван, за ним следует Прага. Четвертая и пятая строчка досталась Бангкоку и Тбилиси соответственно.

По информации Российского союза туриндустрии, самым востребованным внутренним направлением новогоднего отдыха является Сочи.

