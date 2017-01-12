В московских аэропортах отменили и задержали несколько десятков рейсов

Столичные аэропорты в четверг, 12 января, отменили и задержали в общей сложности 34 рейса. Такая информация опубликована на портале «Яндекс.Расписания».

На момент написания заметки в Шереметьево аннулированы 18 рейсов и 5 откладывается. В Домодедово отменены пять вылетов, шесть задержаны. О сбоях в расписаниях Внуково и Жуковского информации нет.

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Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах столичного региона, наземные службы Шереметьево, Домодедово и Внуково переведены на усиленный режим работы в связи с надвигающимися снегопадами.

По словам собеседника агентства, в случае обильных осадков может понадобиться время на расчистку аэродромов. «Так что исключать нарастающих кратковременных задержек рейсов нельзя», — добавил он.

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается от четырех до шести градусов ниже нуля, снег и гололедица. Синоптики также прогнозируют снегопады в пятницу и субботу, 13-14 января.

В конце декабря 2016 года в московских воздушных гаванях были отменены более 30 рейсов.