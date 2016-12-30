Американский лайнер вернулся в аэропорт после дебоша из-за туалета

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Лайнер американской авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт через 20 минут после взлета. Причиной стали двое пассажиров, устроившие дебош из-за посещения туалета, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 28 декабря на борту лайнера, направлявшегося из Миннеаполиса (штат Миннесота) в Лос-Анджелес. Вскоре после вылета пассажирка Анна Кристин Кусманн (Anna Christine Koosmann) пошла в уборную, хотя путешественникам еще не разрешали покидать свои места. Когда стюардесса попросила женщину сесть, Кусманн и ее приятель Блейк Адам Флейзиг (Blake Adam Fleisig) начали вести себя агрессивно.

После возвращения самолета в аэропорт на его борт поднялись полицейские, которые вывели пару дебоширов. При этом Флизиг успел ударить одного из пассажиров, а Кузманн оказала сопротивление при задержании. Обоим предъявили обвинения в нарушении общественного порядка.