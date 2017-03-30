Российскую авиакомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержку чартера

Российскую авиакомпанию Azur Air обязали выплатить штраф в сумме 100 тысяч рублей за задержку чартерного рейса. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Надзорное ведомство установило, что в декабре 2016 года перевозчик допустил необоснованную задержку чартера из аэропорта Новокузнецка (Кемеровская область) во вьетнамский город Камрань на срок более девяти часов.

При этом резервное воздушное судно пассажирам не было предоставлено, отметили в прокуратуре. В итоге против компании возбудили дело по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»).

Мировой суд в Красноярске признал перевозчика виновным в этом правонарушении и оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

В начале марта против Azur Air также завели аналогичное административное дело. Тогда авиакомпанию признали виновной в задержке вылета рейса из Екатеринбурга на срок более восьми часов, взыскав 100 тысяч рублей.