Пассажир отсудил у российской авиакомпании 240 тысяч рублей за отмену рейса

Житель Екатеринбурга через суд добился от авиакомпании «Уральские авиалинии» выплаты 240 тысяч рублей компенсации за отмененный рейс. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает портал 66.ru.

Врач Андрей Цориев забронировал пять билетов для своей семьи из Екатеринбурга в Тбилиси и обратно на лето 2016 года. Однако за пару дней до вылета он случайно увидел на сайте перевозчика, что рейс отменен.

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Изменить дату путешествия было невозможно, поэтому семья купила билеты авиакомпании FlyDubai до Тбилиси с пересадкой в Дубае. Домой Цориевы вернулись на лайнере «Уральских авиалиний», однако их рейс задержали на 10 часов.

В итоге супруги через суд потребовали от перевозчика средства, потраченные на билеты Екатеринбург — Тбилиси (103 тысячи рублей), штраф в размере 51 тысячи рублей, 31 тысячу неустойки и деньги на питание в Дубае.

После полугода судебных разбирательств в судах Екатеринбурга авиакомпанию обязали выплатить истцам 240 тысяч рублей. Как заявила супруга Андрея Ирина Цориева, у множества их знакомых происходили подобные истории с «Уральскими авиалиниями». «Срывались деловые переговоры, отпуска», — отметила женщина.

В июне текущего года стало известно, что «Уральские авиалинии» оштрафовали на 20 тысяч рублей за отказ посадить пассажиров на рейс.