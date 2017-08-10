Пассажир отсудил у российской авиакомпании 240 тысяч рублей за отмену рейса

Житель Екатеринбурга через суд добился от авиакомпании «Уральские авиалинии» выплаты 240 тысяч рублей компенсации за отмененный рейс. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает портал 66.ru.
Врач Андрей Цориев забронировал пять билетов для своей семьи из Екатеринбурга в Тбилиси и обратно на лето 2016 года. Однако за пару дней до вылета он случайно увидел на сайте перевозчика, что рейс отменен.
Изменить дату путешествия было невозможно, поэтому семья купила билеты авиакомпании FlyDubai до Тбилиси с пересадкой в Дубае. Домой Цориевы вернулись на лайнере «Уральских авиалиний», однако их рейс задержали на 10 часов.
В итоге супруги через суд потребовали от перевозчика средства, потраченные на билеты Екатеринбург — Тбилиси (103 тысячи рублей), штраф в размере 51 тысячи рублей, 31 тысячу неустойки и деньги на питание в Дубае.
После полугода судебных разбирательств в судах Екатеринбурга авиакомпанию обязали выплатить истцам 240 тысяч рублей. Как заявила супруга Андрея Ирина Цориева, у множества их знакомых происходили подобные истории с «Уральскими авиалиниями». «Срывались деловые переговоры, отпуска», — отметила женщина.
В июне текущего года стало известно, что «Уральские авиалинии» оштрафовали на 20 тысяч рублей за отказ посадить пассажиров на рейс.