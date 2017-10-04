Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии

Почти половина российских туристов (46 процентов) рассказали о готовности полностью отказаться от багажа и ручной клади ради экономии. Об этом сообщается в исследовании компании «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 октября. Отмечается, что компания провела опрос среди почти 4,5 тысячи своих клиентов.

Почти треть (33 процента) респондентов заявили, что могут совсем отказаться от багажа и ручной клади лишь в том случае, если экономия составит более 50 процентов цены билетов. Еще 11 процентов будут летать без багажа, если это позволит сохранить от 25 до 50 процентов стоимости поездки; 2 процента опрошенных оказались готовы к лишениям при минимальной экономии (10-25 процентов).

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При этом 54 процента респондентов заявили, что не готовы отказываться от багажа и ручной клади.

В начале октября турецкая авиакомпания Atlasglobal предложила пассажирам безлимитные проездные. За 3,5 тысячи долларов путешественники смогут без ограничений летать в любые точки маршрутной сети перевозчика бизнес-классом.