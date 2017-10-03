Названа лучшая европейская авиакомпания

Лучшей авиакомпанией Европы 2017 года по версии World Travel Awards стала Turkish Airlines. Об этом сообщается на сайте премии.

Турецкому перевозчику такая награда присвоена впервые. Предыдущие шесть лет премии удостаивалась Lufthansa.

Лучшей в номинации «бизнес-класс» названа авиакомпания «Аэрофлот», награды за экономический и первый класс получила Lufthansa. лучшим чартерным перевозчиком признан Thomas Cook Airlines. Среди лоукостеров победа досталась Norwegian.

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Первое место среди аэропортов Европы по версии World Travel Awards заняла авиагавань Цюриха.

Португальский курорт Алагарве был назван лучшим пляжным направлением в регионе, Венеция — лучшим круизным, Мадейра — лучшим островным.

Лучшим туристическим городом Европы был назван Санкт-Петербург. Также Lotte Hotel St. Petersburg удостоился награды «лучший новый отель 2017».