Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

Санкт-Петербург в третий раз стал лауреатом международной премии World Travel Awards. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«Туристический Оскар», церемония присуждения которого впервые прошла на территории России, был вручен северной столице как «лучшему городскому направлению Европы». Как пояснил агентству ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, в этом году основными конкурентами Петербурга были вышедшие в финал конкурса Рим и Вена.

Критериями для выявления победителя WTA являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

В 2016 году Санкт-Петербург выиграл номинацию WTA «Лидирующее культурно-туристическое направление мира» — в 2015 году город на Неве посетили рекордные 6,5 миллиона туристов, в 2016 году этот показатель увеличился еще на 400 тысяч. Власти прогнозируют, что по итогам 2017 года эта цифра составит 7,1 миллиона человек.

10 августа власти Санкт-Петербурга разрешили гостям города подниматься на крыши нескольких зданий в историческом центре на законных основаниях. Смотровые площадки будут доступны круглый год. Вложения в первый такой объект составили около 1 миллиона рублей. Экскурсии по крышам согласованы с МЧС.

