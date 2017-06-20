Назван самый популярный тур в мире

Тур по Ватикану был признан самым популярным среди пользователей сервиса TripAdvisor. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты турсервиса пришли к такому выводу, проанализировав информацию о заказанных с января 2016 года по настоящее время экскурсиях и круизах. Отдых в Ватикане включает в себя посещение его музеев, а также собора Святого Петра и Сикстинской капеллы. При этом участники экскурсий получают право проходить в эти достопримечательности без очереди.

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На втором месте — пешая экскурсия по Риму с посещением Колизея, рассчитанная на полдня. Третья строчка досталась автобусному туру по итальянской столице с осмотром основных достопримечательностей.

Четвертую позицию занял речной круиз по Чикаго. Замыкает пятерку пеший тур по Ватикану. Экскурсия также охватывает музеи, собор Святого Петра и Сикстинскую капеллу. На нее уходит полдня, туристы при этом также избавлены от необходимости стоять в очередях.

В топ-10 также вошли посещение смотровой площадки в Нью-Йорке One World Observatory, Большого каньона и Лас-Вегаса, небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк), храма Святого Семейства в Барселоне и самого высокого в мире сооружения «Бурдж-Халифа» в Дубае.

Ранее стало известно, что в словенском городе Севница, где родилась Мелания Трамп, стали организовывать туры, посвященные первой леди США.

