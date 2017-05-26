Российский храм вошел в топ-10 культурных объектов мира

Туристический сервис TripAdvisor в рамках премии Travellers' Choice назвал лучшие в мире культурные объекты 2017 года. Шестую строчку рейтинга занял храм Спаса на Крови, расположенный в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Первое место досталась храмовому комплексу Ангкор-Ват в Камбодже. На второй позиции — мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ), на третьей — Кордовская соборная мечеть (Мескита) в Испании. Четвертое и пятое место заняли собор Святого Петра в Ватикане и комплекс Тадж-Махал в Индии соответственно.

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Также в топ-10 вошли участок Великой Китайской стены Мутяньюй, Мачу-Пикчу (Перу), площадь Испании в Севилье и миланский собор Дуомо.

При подготовке перечня использовался алгоритм, учитывающий количество и качество отзывов о достопримечательностях, оставленных на TripAdvisor в течение последнего года.

В 2016 году храм Спаса на Крови занял седьмое в место в рейтинге лучших достопримечательностей мира.