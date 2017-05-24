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Русь туристская

Куда отправиться путешественнику ради знакомства с историей России

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Церковь Покрова Богородицы, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В России 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню равноапостольных святых Кирилла и Мефодия. В разных городах это происходит по-разному — где-то ограничиваются концертом славянской музыки, а где-то торжества растягиваются на несколько дней. «Лента.ру» рассказывает о трех туристических направлениях, знакомящих со славянской культурой в любое время года.

Рязань

Зимой 1237 года к границам Рязани, тогда Переяславля-Рязанского, подошло огромное монгольское войско. Защитники держали оборону шесть дней, но многократно превосходящие силы противника их смяли и город был полностью разрушен.

В XIV веке Рязань — центр княжества и крупнейший город на Оке. До наших дней дошло много исторических достопримечательностей, привлекающих туристов.

Первое, с чем знакомят в Рязани путешественников, — кремль: Успенский собор XVII века, Глебовская, Тайничная, Ипатская, Рязанская башни XIII-XVIII веков.

Тем же, кто хочет погрузиться в историю еще глубже, стоит отправиться на берега Оки к небольшому городку Спасск-Рязанский. Напротив него расположены валы Старой Рязани, которую еще называли Русской Троей, — крупнейшего древнерусского города XII-XIII веков.

Городище Старая Рязань

Из самых любопытных памятников старины — остатки церкви начала XX века, построенной на месте Борисоглебского собора, а также 13 деревянных столбов (12 по периметру и один по центру), обнаруженные на высоком холме у местечка Спасская Лука. Есть гипотеза, что это строение — древняя обсерватория возрастом около четырех тысяч лет, своего рода «рязанский Стоунхендж».

Великий Новгород

На территории Великого Новгорода найдено 90 процентов всех берестяных грамот, известных на данный момент. Этот город — символ и хранитель тысячелетней грамотности на Руси.

Древнейшая славянская книга, Псалтирь, демонстрируется в здании Присутственных мест Новгородского музея-заповедника. Здесь же можно услышать старинную музыку, познакомиться с посланиями на берестяных грамотах и другими артефактами, найденными в ходе археологических раскопок.

Советник губернатора Новгородской области Николай Новичков в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» отметил, что всем интересующимся историей туристам в региональной столице обязательно стоит посетить музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». «Не забывайте, что Великий Новгород — древнейший центр христианства в России. Самый древний действующий каменный храм современной России — Софийский собор — находится в Новгороде, в кремле. Его история восходит к 1045-1050 годам», — говорит Новичков.

Здесь же, в Новгороде, находится и старейший в России монастырь. Свято-Юрьевская обитель была основана в 1030 году Ярославом Мудрым.

Исторических мест хватает и вокруг областного центра. Это и Старая Русса, и десятки сел возрастом в тысячелетие. «Есть места, где цивилизации уже двенадцать веков. Например, в Любытинском районе реконструирована славянская деревня Х века», — рассказывает Новичков.

Если удастся попасть в Великий Новгород в ближайшее время, то можно ознакомиться с приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры выставкой богослужебных рукописных и печатных книг XVIII-XX веков. Судя по всему, интересных программ, посвященных истории и культуре России, в Великом Новгороде будет все больше. Недавно, например, по инициативе врио губернатора области Андрея Никитина открылся туристический офис «Русь Новгородская». Ожидается, что с его помощью будет продвигаться местная продукция, а районы смогут развивать экономику за счет туристов.

Николай Новичков добавляет, что сейчас ведется работа над включением Великого Новгорода в так называемые культурные маршруты Совета Европы. Россия участвует сейчас только в одном из них — Ганзейском. «Великий Новгород вполне способен присоединиться и к другим маршрутам данной программы, например, к "маршруту викингов" или "маршруту Святого Олафа" — скандинавского святого, которого признают и западная, и восточная ветви христианства», — объясняет советник губернатора.

Таким образом в Новгород удастся привлечь не только российских, но и иностранных туристов, а значит, подтянется и инфраструктура.

Карелия

Обязательной программой при поездке в Карелию считается посещение двух островов — Валаама и Кижей.

Спасо-Преображенский монастырь на Валааме — один из старейших в России. Некоторые источники утверждают, что он действовал еще в XI веке. Однако достоверная документальная история начинается с XIV столетия, и годом основания обители считается 1407-й.

К XVI веку здесь жили уже 600 монахов. Затем остров захватили шведы. В 1715 году Петр I, только что отвоевавший русские земли обратно, подписал указ о восстановлении Валаамской обители. В советское время монастырь закрыли, в зданиях комплекса располагалась школа боцманов и юнг, позже в скитах устроили Дом инвалидов войны и труда. В 1979-м на острове создали музей-заповедник.

Сегодня туристам доступен самый первый и большой скит Всех Святых, построенный в 1789-1796 годах, Никольский скит с церковью Николая Чудотворца, Воскресенский скит на горе Сион, где по преданию апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест, и другие.

Добраться до острова легче всего из Сортавалы. Отсюда на Валаам ходит скоростное судно «Метеор». Отправляется пять раз в день, цена билетов в обе стороны (с экскурсией) — 2,3 тысячи рублей с человека.

До Кижей тоже можно добраться на «Метеоре». Дорога из Петрозаводска и обратно обойдется в 1475 рублей. Сюда туристы едут ради прекрасно сохранившегося ансамбля деревянных церквей и колокольни XVIII-XIX веков.

Кижи стали музеем раньше Валаама — в 1966 году, а заповедник здесь организовали еще в 1945-м. В 1990 году Кижский погост вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поездка на Кижи — как путешествие во времени, словно попал в далекое прошлое. Причем прошлое достаточно комфортное — с экскурсоводами, сувенирами и мастер-классами.

Любителям истории стоит посетить в Карелии и небольшую деревушку Кинерма в 100 километрах от республиканской столицы. В прошлом году она была включена в список самых красивых мест в России. Здесь всего 16 домов, постоянное население — четыре человека. Тут можно посмотреть на традиционную карельскую архитектуру, познакомиться с укладом жизни карелов, а также сходить в баньку по-черному — семья Калмыковых, принимающая туристов, с удовольствием растопит ее для вас.

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Церковь Покрова Богородицы, расположенная на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии. Русь туристская
Куда отправиться путешественнику ради знакомства с историей России
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
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