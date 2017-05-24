Русь туристская

В России 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню равноапостольных святых Кирилла и Мефодия. В разных городах это происходит по-разному — где-то ограничиваются концертом славянской музыки, а где-то торжества растягиваются на несколько дней. «Лента.ру» рассказывает о трех туристических направлениях, знакомящих со славянской культурой в любое время года.

Рязань

Зимой 1237 года к границам Рязани, тогда Переяславля-Рязанского, подошло огромное монгольское войско. Защитники держали оборону шесть дней, но многократно превосходящие силы противника их смяли и город был полностью разрушен.

В XIV веке Рязань — центр княжества и крупнейший город на Оке. До наших дней дошло много исторических достопримечательностей, привлекающих туристов.

Первое, с чем знакомят в Рязани путешественников, — кремль: Успенский собор XVII века, Глебовская, Тайничная, Ипатская, Рязанская башни XIII-XVIII веков.

Тем же, кто хочет погрузиться в историю еще глубже, стоит отправиться на берега Оки к небольшому городку Спасск-Рязанский. Напротив него расположены валы Старой Рязани, которую еще называли Русской Троей, — крупнейшего древнерусского города XII-XIII веков.

Городище Старая Рязань

Из самых любопытных памятников старины — остатки церкви начала XX века, построенной на месте Борисоглебского собора, а также 13 деревянных столбов (12 по периметру и один по центру), обнаруженные на высоком холме у местечка Спасская Лука. Есть гипотеза, что это строение — древняя обсерватория возрастом около четырех тысяч лет, своего рода «рязанский Стоунхендж».

В музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Великий Новгород

На территории Великого Новгорода найдено 90 процентов всех берестяных грамот, известных на данный момент. Этот город — символ и хранитель тысячелетней грамотности на Руси.

Древнейшая славянская книга, Псалтирь, демонстрируется в здании Присутственных мест Новгородского музея-заповедника. Здесь же можно услышать старинную музыку, познакомиться с посланиями на берестяных грамотах и другими артефактами, найденными в ходе археологических раскопок.

Советник губернатора Новгородской области Николай Новичков в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» отметил, что всем интересующимся историей туристам в региональной столице обязательно стоит посетить музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». «Не забывайте, что Великий Новгород — древнейший центр христианства в России. Самый древний действующий каменный храм современной России — Софийский собор — находится в Новгороде, в кремле. Его история восходит к 1045-1050 годам», — говорит Новичков.

Здесь же, в Новгороде, находится и старейший в России монастырь. Свято-Юрьевская обитель была основана в 1030 году Ярославом Мудрым.

Исторических мест хватает и вокруг областного центра. Это и Старая Русса, и десятки сел возрастом в тысячелетие. «Есть места, где цивилизации уже двенадцать веков. Например, в Любытинском районе реконструирована славянская деревня Х века», — рассказывает Новичков.

Если удастся попасть в Великий Новгород в ближайшее время, то можно ознакомиться с приуроченной ко Дню славянской письменности и культуры выставкой богослужебных рукописных и печатных книг XVIII-XX веков. Судя по всему, интересных программ, посвященных истории и культуре России, в Великом Новгороде будет все больше. Недавно, например, по инициативе врио губернатора области Андрея Никитина открылся туристический офис «Русь Новгородская». Ожидается, что с его помощью будет продвигаться местная продукция, а районы смогут развивать экономику за счет туристов.

Николай Новичков добавляет, что сейчас ведется работа над включением Великого Новгорода в так называемые культурные маршруты Совета Европы. Россия участвует сейчас только в одном из них — Ганзейском. «Великий Новгород вполне способен присоединиться и к другим маршрутам данной программы, например, к "маршруту викингов" или "маршруту Святого Олафа" — скандинавского святого, которого признают и западная, и восточная ветви христианства», — объясняет советник губернатора.

Таким образом в Новгород удастся привлечь не только российских, но и иностранных туристов, а значит, подтянется и инфраструктура.

Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Карелия

Обязательной программой при поездке в Карелию считается посещение двух островов — Валаама и Кижей.

Спасо-Преображенский монастырь на Валааме — один из старейших в России. Некоторые источники утверждают, что он действовал еще в XI веке. Однако достоверная документальная история начинается с XIV столетия, и годом основания обители считается 1407-й.

К XVI веку здесь жили уже 600 монахов. Затем остров захватили шведы. В 1715 году Петр I, только что отвоевавший русские земли обратно, подписал указ о восстановлении Валаамской обители. В советское время монастырь закрыли, в зданиях комплекса располагалась школа боцманов и юнг, позже в скитах устроили Дом инвалидов войны и труда. В 1979-м на острове создали музей-заповедник.

Сегодня туристам доступен самый первый и большой скит Всех Святых, построенный в 1789-1796 годах, Никольский скит с церковью Николая Чудотворца, Воскресенский скит на горе Сион, где по преданию апостол Андрей Первозванный воздвиг каменный крест, и другие.

Добраться до острова легче всего из Сортавалы. Отсюда на Валаам ходит скоростное судно «Метеор». Отправляется пять раз в день, цена билетов в обе стороны (с экскурсией) — 2,3 тысячи рублей с человека.

До Кижей тоже можно добраться на «Метеоре». Дорога из Петрозаводска и обратно обойдется в 1475 рублей. Сюда туристы едут ради прекрасно сохранившегося ансамбля деревянных церквей и колокольни XVIII-XIX веков.

Кижи стали музеем раньше Валаама — в 1966 году, а заповедник здесь организовали еще в 1945-м. В 1990 году Кижский погост вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поездка на Кижи — как путешествие во времени, словно попал в далекое прошлое. Причем прошлое достаточно комфортное — с экскурсоводами, сувенирами и мастер-классами.

Любителям истории стоит посетить в Карелии и небольшую деревушку Кинерма в 100 километрах от республиканской столицы. В прошлом году она была включена в список самых красивых мест в России. Здесь всего 16 домов, постоянное население — четыре человека. Тут можно посмотреть на традиционную карельскую архитектуру, познакомиться с укладом жизни карелов, а также сходить в баньку по-черному — семья Калмыковых, принимающая туристов, с удовольствием растопит ее для вас.