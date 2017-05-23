Половина россиян проведет летний отпуск дома

Дома летний отпуск в 2017 году проведут 47 процентов россиян. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, основываясь на результатах опроса.

Он добавил, что в 2016 году эта цифра составляла 45 процентов, в 2015 году — 40 процентов. По словам Федорова, дома отпуск проведут в основном пенсионеры и жители сельских территорий, а также те, кто оценил свое материальное положение как плохое. «Ограничители — это здоровье, необходимость работать и материальные ограничения», — отметил эксперт.

При этом в топ самых популярных вариантов летнего отдыха вошли дачи (29 процентов) и поездки в другие города или села (12 процентов).

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Кроме того, глава ВЦИОМ рассказал, что побывать летом в Крыму мечтают 37 процентов респондентов. Он отметил, что с 2014 года эта цифра постоянно растет.

При этом увеличивается и число россиян, планирующих отдых за рубежом. Если летом 2016 года за границу собирались отправиться три процента респондентов, то в текущем году их число выросло до шести процентов.

На отдых одного члена семьи путешественники в этом году готовы потратить 39,8 тысячи рублей (на 18 процентов больше прошлогодних показателей).

Ранее сообщалось, что российские туристы этим летом возьмут отпуск в среднем на 15 дней.