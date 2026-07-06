Стало известно о расправе в России над добровольцем СВО из Пакистана

В Краснодарском крае нашли без признаков жизни 30-летнего уроженца Пакистана Абдуллу Назира, вернувшегося с СВО. Об этом сообщает информационное агенство «Живая Кубань».
По данным источника, мужчина переехал в Россию, получил гражданство и женился, а когда началась специальная военная операция, отправился на нее добровольцем. После ранения на фронте Назир вернулся домой и стал обучаться сварочному делу. В день расправы он задержался после занятий в мастерской, чтобы закончить работу. Вместе с ним остался 32-летний мужчина.
После Назир не выходил на связь, тревогу забила его жена. Мужчину нашли без признаков жизни спустя несколько дней из-за трупного запаха. Сообщается, что его семь раз ударили по голове тупым предметом, а после завернули в пленку и спрятали под листами фанеры.
Подозреваемый в преступлении мог уехать из страны. Предварительно, он находится в Турции.
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