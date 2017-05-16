В Крыму рассказали о повышении цен на отдых в текущем сезоне

Цены на размещение в санаториях на южном берегу Крыма в текущем сезоне выросли на 2,7 процента, а в небольших отелях — на 6,4 процента. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

По его словам , в целом стоимость пребывания в крымских гостиницах осталась на прежнем уровне, однако им тяжело конкурировать с демпингующими турецкими гостиницами.

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По его словам, крымским отельерам приходится выдерживать борьбу с объектами размещения Турции, которые предлагают россиянам низкие цены. Он отметил, что сейчас готовится письмо в правительство России, которое каким-то образом должно помочь в этом противостоянии. «Должен сказать, что в июне цены у турецких коллег стабилизируются, а в июле-августе думаю, они будут выше, чем в Крыму. Потому что мы добились стабилизации, а тот, кто сейчас демпингует, должен будет принимать меры, чтобы вернуть уходящие деньги», — добавил Стрельбицкий.

В конце апреля глава Ростуризма Олег Сафонов призвал владельцев отечественных отелей не допустить неоправданного роста цен грядущим летом. В декабре 2016 года представитель Российского союза туриндустрии Борис Зеленский прогнозировал падение турпотока в Крым грядущим летом из-за повышения тарифов на проживание.