В Крыму рассказали о способности научить Турцию качественному сервису

Министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий полагает, что курорты полуострова «вполне могут научить Турцию качественному сервису». Об этом он написал в авторской колонке, опубликованной на сайте агентства Ura.Ru.

Таким образом чиновник прокомментировал информацию о возможном запрете чартерных рейсов в Турцию. По словам чиновника, люди часто хвалят отдых на полуострове. «Тот, кто ругает крымский сервис, говорит, что здесь все отвратительно, просто давно не был на полуострове. Понимаете, не надо сравнивать то, что было в советское время, и что стало сейчас», — подчеркнул он.

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Стрельбицкий полагает, что сфера обслуживания в Крыму к настоящему времени значительно продвинулась в развитии. «Безусловно, мы еще не дотягиваем по инфраструктуре, никто не спорит. Однако в части гостеприимства мы уж точно дадим фору многим зарубежным курортам!» — заявил министр.

Он также напомнил, что в 2015 году, когда были временно запрещены чартеры между Россией и Турцией, поток отдыхающих в Крым и Краснодарский край заметно вырос. Стрельбицкий полагает, что такая ситуация может повториться в текущем году.

В понедельник, 10 апреля, в СМИ появилась информация о том, что нерегулярные рейсы в Турцию могут быть приостановлены из-за сложной внутриполитической обстановки в стране. Об этом российских перевозчиков предупредили представители Росавиации.

В августе 2016 года Стрельбицкий говорил, что Крым готов принимать отдыхающих из Турции. В июле того же года он рассказывал о преимуществе отелей полуострова над турецкими гостиницами.

