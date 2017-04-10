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СМИ узнали об угрозе приостановки чартеров в Турцию

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Росавиация разослала российским авиакомпаниям письмо, в котором предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает портал Tourdom.ru.

Как отмечается в письме за подписью замглавы ведомства Олега Клима, федеральное агентство рассматривает такие меры в связи со сложной внутриполитической обстановкой в Турции. Авиакомпании призывают учитывать этот факт при планировании чартерных программ в страну.

Туроператоры подтверждают, что перевозчики, с которыми они сотрудничают, получили такие предупреждения от чиновников. Об этом, в частности, заявила гендиректор компании Pegas Touristik Анна Подгорная.

Информацию о возможной приостановке чартеров в Турцию также передал ТАСС источник в одной из российских авиакомпаний.

Представители турбизнеса заявили, что такие меры грозят негативными последствиями как самим операторам и агентствам, так и обычным путешественникам. По оценкам экспертов, сейчас не менее 30 процентов продаж путевок приходится на это направление. Глубина бронирования туров достигает сентября-октября.

Запрет на нерегулярные рейсы в Турцию был введен Москвой в ноябре 2015 года после того, как военные из этой страны сбили бомбардировщик РФ, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Данное ограничение было снято в августе 2016 года, в сентябре в республику вылетел первый чартер из России.

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