За год доля авибилетов в Крым упала в полтора раза

Доля билетов из Москвы в Крым с вылетом в июне упала в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель туристического сервиса «Туту.ру».

По данным компании, в июне 2016 года на перелеты из Москвы в Симферополь приходилось 26,9 процента всех купленных билетов, в этом году их доля упала до 18,7 процентов. При этом Симферополь остается самым популярным у россиян авиамаршуртом. Отмечается, что за год стоимость билетов в обе стороны из столицы в Крым выросла на восемь процентов до 11 014 рублей.

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Также в тройку самых популярных внутренних направлений заняли рейсы в Сочи и Анапу с вылетом из Москвы. При этом стоимость билетов в Олимпийскую столицу показала самое значительное снижение по сравнению с 2016 года. В июне этого года билеты в обе стороны из Москвы обойдутся в среднем в 9 538 рублей (минус 12,4 процента).

Самыми популярными зарубежными странами у российских авиапассажиров стали Молдавия (11,71 процента), Испания (7,16 процента) и Черногория (6,51 процента).

В середине марта сообщалось, что за прошедшие с момента присоединения к России годы Крым стал в пять раз популярней у российских туристов. По данным сервиса Aviasales, на данный момент на полуостров сегодня приходится 15 процентов всех забронированных на лето перелетов.

