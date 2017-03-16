Крым за три года стал в пять раз популярнее у российских туристов

Количество забронированных россиянами авиабилетов в Крым в 2016 году выросло почти в пять раз по сравнению с 2014-м, когда полуостров был присоединен к России. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 16 марта, рассказал PR-директор турсервиса Aviasales Янис Дзенис.

Специалисты компании также выяснили, что в 2013 году российские туристы летали в Крым в 15 раз реже, чем в 2016-м.

На полуостров сейчас приходится 15 процентов от общего количества забронированных гражданами страны перелетов на майские праздники и на лето. При этом Турция и Египет в целом занимают лишь 1,7 процента (рейсы в Турцию в 2016 году были временно приостановлены, авиасообщение с Египтом не возобновлено до сих пор). Среди внутренних направлений доля региона составляет 36 процентов.

Материалы по теме Крым с навигатором и без Как туристы верят спутникам, а местные жители над ними смеются

Средний чек на перелет в Симферополь за три года изменился незначительно, отмечают эксперты. Если в 2014 году он был равен 11 094 рублям, то в 2016-м — 11 765 рублям. В Aviasales также сообщили, что самый дорогой за упомянутый период перелет в Симферополь обошелся в 207 тысяч рублей. За эти деньги трое жителей Якутска посетили Крым в августе 2016-го.

15 марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в текущем году турпоток в республику будет расти. По его данным, на курортах полуострова в 2017-м отдохнут 6 миллионов человек, передает Федеральное агентство новостей.

По данным министерства курортов республики, за прошлый год регион принял более 5,5 миллиона гостей. В сентябре того же года сообщалось, что число туристов в Крыму достигло уровня 2015 года — 4,61 миллиона человек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове всенародного голосования, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение.