Почти 80 процентов россиян увидели пользу в воссоединении с Крымом

В 2017 году число россиян, которые воспринимают Крым как часть страны и одобряют решение о воссоединении полуострова с Россией, увеличилось до рекордного уровня — 97 процентов. Об этом, как пишет газета «Известия» в четверг, 16 марта, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Еще два процента респондентов заявили, что не поддерживают принятое решение, один процент — затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 78 процентов опрошенных уверены, что вхождение Республики в состав РФ сыграло положительную роль, а 89 процентов россиян заявили, что это пошло на пользу и самим крымчанам.

При этом 84 процента заявили, что финансирование Крыма необходимо осуществлять наравне с остальными российскими регионами, 10 процентов высказались за предложили выделять Республике больше средств из бюджета. Еще три процента выразили мнение, что в финансировании региона вообще нет необходимости, пишет газета.

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По мнению руководителя управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степана Львова, вопрос о воссоединении Крыма с Россией больше не базируется на эмоциональном порыве. «Крым и Севастополь — равноправные субъекты РФ, со своими правами и обязанностями, со своей отчетливой ролью в национальной экономике и системе безопасности страны. Экономический кризис сократил число желающих помогать новым субъектам финансово, но при этом не наблюдается абсолютно никаких движений в сторону возвращения их Украине», — отметил он.

7 марта были опубликованы результаты опроса, проведенного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН). Согласно полученным данным, более половины крымских татар (61 процент) поддерживают деятельность президента РФ Владимира Путина. Примерно треть опрошенных — 31 процент — заявили, что их отношение к российскому лидеру улучшилось.

Днем ранее ВЦИОМ выпустил доклад, в котором говорится, что воссоединение Крыма с Россией, а также успешное проведение Олимпиады в Сочи повысили уровень доверия россиян к власти.

1 марта «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому 43 процента россиян считают вхождение Крыма в состав России главным поводом гордиться своей страной.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после проведенного на полуострове всенародного голосования, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.