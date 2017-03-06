Присоединение Крыма и Олимпиада в Сочи вернули доверие россиян к власти

Воссоединение Крыма с Россией, а также успешное проведение Олимпиады в Сочи повысили уровень доверия россиян к власти. Об этом говорится в докладе «Россия удивляет: пять эпох в российском общественном мнении (1987-2017)», опубликованном на сайте ВЦИОМ 6 марта, в понедельник.

«Присоединение Крыма стало перезагрузкой в отношениях между властью с обществом: доверие к власти, снижавшееся в предыдущий период (в 2008-2013 — прим. «Ленты.ру»), было восстановлено. На фоне крымских событий и Олимпиады за несколько месяцев — с января по май 2014 года — существенно вырос рейтинг одобрения президента (с 61 процента до 86 процентов)», — говорится в документе.

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Возвращение Крыма и Севастополя в состав России способствовало поднятию у населения чувства национальной гордости и достоинства, отмечают социологи. Решение о присоединении этих территорий поддержали 87 процентов респондентов. В свою очередь сочинская Олимпиада повысила статус России на международной арене. «Больше половины россиян рассматривало ее не только как зрелищное спортивное шоу, но и как масштабное впечатляющее мероприятие, повысившее имидж России», — говорится в исследовании.

1 марта «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому 43 процента россиян считают вхождение Крыма в состав России главным поводом гордиться своей страной.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией.

Зимняя Олимпиада прошла в Сочи в 2014 году. По итогам соревнований сборная России завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Это позволило российской команде занять четвертое место в медальном зачете Олимпиады — после США, Великобритании и Китая.