Большинство крымских татар призналось в поддержке Путина

Более половины крымских татар (61 процент) поддерживают деятельность президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), сообщает газета «Известия» во вторник, 7 марта.

Такое же число респондентов (61 процент) не одобряет политику Киева, а 71 процент негативно отнесся к продовольственной и энергетической блокаде Крыма. В то же время 13 процентов из числа опрошенных поддерживают власти Украины, а два процента ждут от них помощи. Украинскими гражданами называют себя семь процентов, россиянами считают чуть менее половины — 46 процентов.

Примерно треть опрошенных — 31 процент — заявили, что их отношение к президенту России улучшилось, пишет газета. Еще около трети отметили улучшение своей жизни. При этом 75 процентов респондентов заявили, что жизнью удовлетворены.

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Опрос проводился с декабря 2016 по январь 2017-го.

6 марта в Гааге началось заседание Международного суда ООН в рамках которого слушается иск Киева против Москвы. Украинская сторона обвиняет Россию в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Москва дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

В апреле 2014-го президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов проживающих на полуострове, пострадавших от репрессий. Крымско-татарский язык в регионе был признан официальным наряду с русским и украинским.

Полуостров получил статус российского региона в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.