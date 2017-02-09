Лидер крымско-татарского движения выразил готовность выступить в ООН

Лидер общественного движения крымско-татарского народа «Къырым» (Крым) Ремзи Ильясов сообщил, что готов выступить в ООН с докладом о жизни своих соотечественников в российском Крыму, передает РИА Новости в четверг, 9 февраля.

«Я готов поехать, чтобы выступить на площадках ООН и донести голос крымских татар, хоть меня и объявила украинская сторона в розыск», — сказал Ильясов.

Материалы по теме Прорвали блокаду Путин запустил последнюю нитку энергомоста в Крым

По его словам, крымско-татарский народ пытаются изобразить противниками воссоединения полуострова с Россией, однако эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что вхождение Крыма в состав РФ состоялось на основании законного волеизъявления жителей республики и международное сообщество обязано считаться с их решением.

«Только крымские татары, которые живут в Крыму, имеют право говорить о том, какое будущее для них лучше подходит. Мы призываем прекратить все попытки спекуляций нашим народом и не использовать нас в своих политических и материальных целях», — добавил лидер движения.

Накануне крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» направила в Генассамблею ООН обращение с призывом признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права. Активисты также попросили организацию «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополь».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.