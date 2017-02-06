Крымский вице-премьер ответил «заурядному политическому карлику» Джемилеву

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский, комментируя «Ленте.ру» высказывания депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева о том, что Россия откажется от полуострова, назвал парламентария «заурядным политическим карликом».

«Джемилев является самым заурядным политическим патефоном! Если отследить периодичность его, с позволения сказать, выступлений, то прослеживается четкая закономерность: съездил к западным повелителям и получил от них деньги и указания — считай, что ручку завели, и все та же старая и скрипучая пластинка вещает! А с учетом того, что самим повелителям с каждым днем он все меньше нужен, подобные патефонные скрипы — всего лишь повод напомнить о себе. Ведь жизнь заурядного политического карлика совершенно сера и безрадостна!» — прокомментировал Полонский.

Ранее в понедельник, 6 февраля, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что Россия откажется от Крыма из-за санкций. «Каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены (...), то крах России не за горами», — пояснил он.

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В январе Джемилев констатировал, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем, так как, по его словам, это было бы связано с большими человеческими жертвами и «потерей целого полуострова».

Джемилев совместно с другими лидерами меджлиса — Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым — в сентябре 2015 года организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма. При поддержке боевиков запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» (ПС) они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию российского региона.

Также экстремисты не пропускали ремонтные бригады к опорам ЛЭП в Херсонской области после того, как в конце ноября 2015-го в результате подрыва опор полуостров был полностью обесточен.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские власти неоднократно указывали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.