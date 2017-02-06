Джемилев предрек отказ России от Крыма

Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что Россия будет вынуждена отказаться от Крыма из-за санкций. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф» в понедельник, 6 февраля.

По его словам, «России это (финансирование полуострова — прим. «Ленты.ру») обходится очень дорого». «Каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены (...), то крах России не за горами», — отметил Джемилев.

В январе Джемилев признал, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем, так как, по его словам, это было бы связано с большими человеческими жертвами и «потерей целого полуострова».

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Он также высказал мнение, что вернуть Крым украинским властям не поможет даже повышение уровня жизни на Украине.

Джемилев совместно с другими лидерами меджлиса — Рефатом Чубаровым и Ленуром Ислямовым — в сентябре 2015 года организовали так называемую продовольственную блокаду Крыма. При поддержке боевиков запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» (ПС) они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию российского региона. Кроме того, экстремисты отказались пропускать ремонтные бригады к взорванным опорам ЛЭП в Херсонской области после того, как в конце ноября 2015-го в результате подрыва опор было нарушено энергоснабжение полуострова.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права, и подчеркивают, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.