Джемилев констатировал отсутствие возможностей для Киева вернуть Крым

Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что Киев не сможет вернуть Крым военным путем. По его словам, это будет связано с большими человеческими жертвами и «потерей целого полуострова». Об этом в пятницу, 20 января, сообщает украинское издание «Новое время».

«Мы не можем военным путем это сделать. Соотношение сил не то. Такой вариант связан с большими человеческими потерями и даже потерей целого полуострова», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что вернуть Киеву Крым не поможет даже повышение уровня жизни на Украине. «Когда говорят, мол, давайте устроим в стране хорошую жизнь, и жители Крыма сами захотят в Украину, то это абсурд», — высказал мнение Джемилев.

Материалы по теме Под соусом татар История любви: как меджлис и Киев цинично используют друг друга

В сентябре 2016-го Джемилев был номинирован на учрежденную Европарламентом премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2016 год, но не получил эту награду.

Джемилев, а также лидеры меджлиса Рефат Чубаров и Ленур Ислямов в сентябре 2015 года организовали продовольственную блокаду Крыма. Совместно с боевиками запрещенной в России группировки «Правый сектор» (ПС) они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на территорию полуострова. Кроме того, представители меджлиса и ПС не пускали ремонтные бригады к аварийным опорам ЛЭП в Херсонской области после того, как в конце ноября 2015-го в результате подрыва опор было нарушено энергоснабжение полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.