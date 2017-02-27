Глава ФАДН рассказал о нежелании крымских татар переезжать на Украину

Крымские татары не хотят переезжать с полуострова на Украину. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Он привел результаты социологического исследования, проведенного агентством среди представителей крымско-татарского населения Участникам предложили ответить на вопрос: «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?».

«0 процентов опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину, 82 процента заявили, что хотели бы остаться в Крыму, 10 процентов — поменять населенный пункт в пределах Крыма. Еще 2 процента готовы переехать в другой регион России», — цитирует Баринова газета.

Он назвал эти показатели «очень серьезными», по его словам, они свидетельствуют о том, что жизнь крымских татар меняется к лучшему.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран считает эту территорию оккупированной. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и вопрос возвращения полуострова обсуждению не подлежит.