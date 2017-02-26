Аваков рассказал об имеющемся у Киева плане по возвращению Крыма и Донбасса

Власти Украины имеют конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность страны не является предметом обсуждений. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью телеканалу «1+1».

«Я знаком с реальными планами наших дипломатов, которые работают над этой ситуацией, я в том числе как практик, который слишком много провел в зоне АТО и понимаю что там происходит, тоже принимаю в этом участие», — отметил Аваков. Под АТО (антитеррористической операцией) Киев понимает силовые действия в Донбассе против сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы имеем план, который будет реализовываться, и он совершенно не связан ни с малейшими уступками», — подчеркнул Аваков.

По мнению министра, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем. «Мы находимся в таком промежутке времени, когда этот вопрос можно решить быстро, дипломатическим путем, не военным путем», — отметил он.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

19 февраля газета The New York Times сообщила, что в феврале, незадолго до отставки Майкла Флинна с поста помощника президента США по национальной безопасности, в его офис был передан документ с предложениями о том, как американский лидер Дональд Трамп мог бы снять наложенные на Россию ограничения. План был разработан депутатом Верховной Рады Украины Андреем Артеменко — членом Радикальной партии Олега Ляшко и противником нынешнего президента страны Петра Порошенко.

Как рассказал сам Артеменко, Крым надлежит сдать в аренду России, по истечении нескольких десятилетий на полуострове проводится плебисцит, на котором окончательно решится вопрос его принадлежности. Еще одним пунктом плана, главной идеей которого депутат называет разрешение ситуации путем компромисса, является возвращение Донбасса в состав Украины. После амнистии и передачи границы, согласно его замыслу, устраивается всеукраинское голосование, в ходе которого предстоит определить, нужно ли предоставить Донбассу особый статус. Затем создается фонд для возрождения этого региона, который наполняют разные государства и в который будут идти платежи от России за аренду Крыма.

Инициативу Артеменко встретили с недоумением как в Москве, так и в Киеве.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран считает эту территорию оккупированной. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и вопрос возвращения полуострова обсуждению не подлежит.