NYT узнала о получении Флинном предложений для Трампа по снятию санкций с России

За неделю до того как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по национальной безопасности, в его офис был доставлен пакет с предложениями о том, как глава Белого дома Дональд Трамп мог бы снять санкции с России. Об этом пишет газета The New York Times.

В составлении документа, намечающего возможные пути нормализации российско-украинских отношений, по информации издания, принимал участие депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

В документе, в частности, приводится информация о коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко — названия компаний, банковские проводки. Эти данные, по замыслу его противников, могут быть использованы для его отстранения от должности.

Сообщается, что документ доставил Флинну личный адвокат Трампа Майкл Коэн. Также в этом деле участвовал деловой партнер Трампа, который, в частности, ранее содействовал ему в бизнесе на российском направлении.

В плане, в частности, содержатся требования о выводе всех российских войск с востока Украины (в Киеве считают, что в Донбассе присутствуют российские военные подразделения, Москва это отрицает — прим. «Ленты.ру»). Украинским избирателям также предложено на референдуме решить, следует ли сдать России Крым в аренду сроком на 50 или 100 лет.

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Флинн подал в отставку после публикации газеты The Washington Post, где приводились подробности его разговора с послом России в США Сергеем Кисляком. Издание, в частности, указывало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях. Флинн признал, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с Кисляком. Трамп одобрил его отставку. Позднее Флинн уточнил, что в разговоре с Кисляком обсуждал не санкции, а высылку 35 российских дипломатов из Соединенных Штатов.

После присоединения Крыма к РФ и начала военных столкновений на востоке Украины в 2014 году США и ряд стран ввели против России санкции, ограничивающие доступ к финансовым рынкам, инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. В ответ Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.