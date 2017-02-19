В Белом доме вступились за ушедшего в отставку советника президента США

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас не увидел ничего предосудительного в беседах бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна с послом России в Вашингтоне о санкциях. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает ТАСС.

«И нет ничего плохого в том, чтобы говорить о том факте, что администрация [бывшего президента США Барака] Обамы усилила санкции и выслала некоторых лиц из США», — сказал он. По его мнению, эта тема возникла в ходе беседы, и в этом нет ничего предосудительного.

16 февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста об отставке Флинна, упрекнул CNN в распространении ложных новостей и обвинил другие СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.

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13 февраля стало известно, что Флинн подал в отставку после публикации газеты The Washington Post, в которой приводились подробности разговора советника американского президента с послом России в США Сергеем Кисляком. Издание, в частности, указывало, что в беседе речь шла об антироссийских санкциях. После этого Флинн подал заявление об отставке с поста советника по национальной безопасности, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с Кисляком. Трамп одобрил отставку. Позднее Флинн уточнил, что в разговоре с Кисляком обсуждал не санкции, а высылку из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов.