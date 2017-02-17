СМИ в США разошлись во мнениях относительно возбуждения дела против Флинна

Американские СМИ разошлись во мнениях относительно возможности возбуждения дела против бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Так, источники The Washington Post (WP) допустили уголовное преследование, так как в ходе допроса ФБР он дал ложные показания о беседе с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Собеседники CNN выразили сомнение в таком исходе событий.

16 февраля газета WP сообщила, что в конце января Федеральное бюро расследований допрашивало Флинна по поводу его разговоров с Кисляком, и тот сообщил, что не говорил с российским послом о санкциях, что якобы не соответствует действительности. Издание отмечало, что дача ложных показаний является тяжким преступлением, однако решение о возбуждении дела будет принимать министерство юстиции.

По информации источников газеты, доказать вину будет относительно непросто, поскольку Флинн «может попытаться провести детальный анализ определения понятия санкций».

В то же время источники телеканала CNN правоохранительных органов сообщили, что бывшему советнику президента по нацбезопасности не грозит уголовное преследование. По их данным, Флинн правдиво отвечал на вопросы и не пытался ввести в заблуждение сотрудников бюро. При этом источники отметили, что отмечается, что поступление какой-либо новой важной информации может изменить позицию ФБР по вопросу о предъявлении обвинений.

Материалы по теме Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

15 февраля Флинн сообщил, что во время переговоров с Кисляком они обсуждали не санкции, а факт высылки из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов. «Я никогда не говорил ничего вроде: "Мы собираемся пересмотреть санкции" или что-нибудь подобное», — отметил он.

В начале февраля в США разразился скандал, в центре которого оказался советник Трампа по национальной безопасности. WP со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Флинн еще в декабре 2016-го обсуждал с Кисляком антироссийские санкции.

В результате 13 февраля Флинн подал в отставку, указав, что не полностью проинформировал вице-президента Майка Пенса и других представителей Белого дома о своих разговорах с российским послом. Трамп подписал его заявление.

29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы, который тогда был президентом США, объявила о высылке из страны в 72 часа 35 российских дипломатов и членов их семей. В Белом доме утверждали, что это ответная мера «на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».