Песков рассказал о потерянном Россией и США времени

Откладывая обсуждение многих накопившихся вопросов, Москва и Вашингтон теряют время, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 16 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы надеемся, что рано или поздно начнется процесс выстраивания нормальных деловых отношений с Вашингтоном, и в данный момент мы ориентируемся на это», — сказал Песков, указав на то, что трудностей очень много и время для их разрешения уходит.

«Причем многие проблемы носят такой характер, что в одиночку ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация их эффективно решать не могут», — добавил представитель Кремля.