Депутат Рады рассказал о компромиссном плане снятия санкций с России

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко заявил, что предложил компромисс в своем плане снятия санкций с России, который он представил администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию «Страна».

Как пояснил Артеменко, «ситуация должна быть разрешена путем компромисса». «Крым передается в аренду России на длительный период. 30-50 лет. По истечении этого срока, в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова», — изложил свое видение украинский парламентарий.

Следующим пунктом плана, по словам Артеменко, должно быть восстановление контроля Киева над Донбассом. «Перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине. Далее проводится всеукраинский референдум с вопросом, нужно ли предоставить Донбассу особый статус», — пояснил депутат.

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Он также заявил, что необходимо создать фонд восстановления юго-востока Украины. «Его наполняют разные государства», — изложил свое мнение Артеменко, не уточнив, на каких условиях другие страны будут финансировать этот проект.

Днем ранее сообщалось, что за неделю до того как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по национальной безопасности, в его офис был доставлен пакет с предложениями о том, как глава Белого дома Дональд Трамп мог бы снять санкции с России. В составлении документа о путях нормализации российско-украинских отношений принимал участие Артеменко.

Санкции против РФ были введены США, Евросоюзом и рядом других стран в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты голосования. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украинские власти также регулярно обвиняют РФ в причастности к конфликту в Донбассе, в Москве эти обвинения отвергают, ссылаясь на отсутствие доказательств своей вовлеченности в вооруженное противостояние.