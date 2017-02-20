В Крыму отреагировали на предложение депутата Рады по аренде полуострова Россией

Предложение по передаче Крыма России в долгосрочную аренду нельзя рассматривать всерьез — вопрос со статусом полуострова решен окончательно. Такое мнение озвучил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе в понедельник, 20 февраля, передает РИА Новости.

«Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали», — сказал Иоффе, комментируя инициативу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Чиновник подчеркнул, что украинским политикам необходимо перестать муссировать крымскую тему, так как «Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать этот вопрос».

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Ранее Артеменко сообщил, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с Москвы. В частности, он предполагает передачу полуострова в аренду России на 30-50 лет, по истечении которых в Крыму должен пройти плебисцит «под контролем международных структур», который определит его окончательную принадлежность.

Еще одним пунктом предложения должно быть восстановление контроля Киева над юго-востоком Украины. «Перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине. Далее проводится всеукраинский референдум с вопросом, нужно ли предоставить Донбассу особый статус», — уточнил депутат.

Ограничения в отношении Москвы были введены США, Евросоюзом и рядом других стран весной 2014 года на фоне присоединения Крыма к РФ, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.

Воссоединение полуострова с РФ произошло в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове плебисцита, на котором большинство крымчан поддержали это решение. Киев отказывается признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права.

Кроме того, украинские власти также регулярно обвиняют Москву в причастности к конфликту в Донбассе, Россия эти обвинения отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств.