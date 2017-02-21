Автора идеи о сдаче Крыма в аренду заподозрили в госизмене

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против депутата Верховной Рады Андрея Артеменко из-за предложения сдать Крым в аренду России. Фото копии выписки из Единого реестра досудебных расследований опубликовал на своей странице Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». «Артеменко Андрей Викторович (...) по предварительному сговору с государственной властью Российской Федерации совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — говорится в документе.

Органом ведущим досудебное расследование указана так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится в Киеве и входит в структуру Генпрокуратуры Украины.

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Днем ранее фракция Радикальной партии Ляшко (РПЛ) в Раде исключила Артеменко из своих рядов из-за несоответствия инициатив депутата партийной линии.

Ранее в этот же день представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов увидел в предложенном Артеменко плане по урегулированию российско-украинских отношений «руку Москвы».

20 февраля Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России. По словам депутата, Крым следует передать в аренду России на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ со своим планом парламентарий представил в администрацию президента США Дональда Трампа.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам всенародного голосования, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты референдума. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.