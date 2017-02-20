Автора идеи об «аренде Крыма» исключили из фракции Верховной Рады

Радикальная партия Ляшко (РПЛ) приняла решение исключить из фракции депутата Верховной Рады Украины Андрея Артеменко. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил лидер партии Олег Ляшко, передает «112 Украина».

«По результатам обсуждения ситуации на заседании фракции было принято решение об исключении Андрея Артеменко из состава фракции РПЛ», — заявил Ляшко. Он также отметил, что члены партии обратились к Артеменко с требованием сдать полученный им по списку партии депутатский мандат.

По словам лидера РПЛ, инициативы Артеменко категорически противоречат позиции возглавляемой им партии. «Мы не можем торговать ни территориями, ни государственным суверенитетом», — подчеркнул Ляшко.

Ранее в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Артеменко — безответственный маргинал. Он написал в соцсеятх, что народного избранника «надо отправлять из парламента Украины — в аренду, например, политическим пионерам пиндостана» (в русском сленге это выражение используют для уничижительного обозначения США — прим. «Ленты.ру»).

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В этот же день представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов увидел в предложенном Артеменко плане по урегулированию российско-украинских отношений «руку Москвы». «За этими вещами — мы стопроцентно должны понимать — стоят россияне», — отметил он.

20 февраля Артеменко сообщил о выдвинутых им предложениях по снятию санкций с России. По словам депутата, Крым следует передать в аренду России на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ со своим планом парламентарий направил в администрацию президента США Дональда Трампа.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты голосования. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.