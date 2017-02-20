В Киеве обнаружили «руку Москвы» в предложениях депутата Рады об аренде Крыма

Представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что за предложенным депутатом Андреем Артеменко планом нормализации российско-украинских отношений стоит Москва. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«За этими вещами — мы стопроцентно должны понимать — стоят россияне», — ответил Герасимов на вопрос журналистов о том, кто мог инициировать план урегулирования.

Он также осудил содержащееся в документе предложение провести референдумы по вопросу Крыма и Донбасса. «Любые торги относительно того, как возвращать эти земли, недопустимы», — сказал Герасимов.

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В свою очередь лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от Артеменко, который является членом этой фракции, сдать депутатский мандат.

Ранее в понедельник Артеменко рассказал о предложениях по снятию санкций с России. По мнению депутата, Крым следует передать в аренду России на 30-50 лет, после чего провести «всеукраинский» референдум по вопросу принадлежности региона. Документ со своим планом депутат направил в администрацию президента США Дональда Трампа.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что ему сложно комментировать идеи украинского депутата, «потому что у самого себя арендовать ничего невозможно».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты голосования. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.