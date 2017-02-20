Ляшко призвал однопартийца сдать мандат из-за идеи об аренде Крыма

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от депутата Верховной Рады от этой фракции Андрея Артеменко сдать депутатский мандат. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я требую от Артеменко немедленно сложить депутатские полномочия», — заявил Ляшко, комментируя предложенный парламентарием план по снятию санкций с России. По словам лидера партии, позиция Артеменко не совпадает с его личной позицией и позицией фракции, поэтому он не имеет права быть ее членом.

Ляшко также отметил, что заседание фракции Радикальной партии, на котором будет рассмотрен вопрос Артеменко, «состоится в ближайшие часы».

Ранее в понедельник стало известно, что Артеменко представил администрации президента США Дональда Трампа свой вариант снятия санкций с России. По его словам, Крым следует передать в аренду России на 30-50 лет. По истечении этого срока на полуострове необходимо провести референдум, на котором окончательно решится вопрос принадлежности полуострова.

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В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявил, что ему сложно комментировать идею украинского депутата провести референдум по вопросу об аренде Крыма Россией на длительный срок. «Потому что у самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу к этому ничего добавить», — подчеркнул он.

Санкции против РФ были введены США, Евросоюзом и рядом других стран в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказывается признать результаты голосования. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Украинские власти также регулярно обвиняют РФ в причастности к конфликту в Донбассе, в Москве эти обвинения отвергают, ссылаясь на отсутствие доказательств своей вовлеченности в вооруженное противостояние.